03 Ekim 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Köln - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Köln - B. M'gladbach maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.10.2020

'nın 3. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Köln - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 3. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Müsabakaya futbolseverlerin oldukça fazla ilgisi bulunuyor. Mücadele öncesi maçın yayın saati ile maçın yayınlanacağı kanal araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Köln - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

KÖLN - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Köln - Borussia Mönchengladbach maçı 3 Ekim Cumartesi günü saat 16:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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