12 Ekim 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Rivaldo'dan yıllar sonra gelen itiraf! "O güne kadar..."

Rivaldo'dan yıllar sonra gelen itiraf! O güne kadar...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 12.10.2020

'nın efsane futbolcularından , yıllar sonra bir itirafta bulundu. Rivaldo, tanrıya inanmadığını fakat sonrasında kendini tanrıya adadığını söyledi.

Brezilyalı eski efsane futbolculardan , başından geçen ilginç bir olayı anlattı.

Tanrı inancı olmadan büyüdüğünü söyleyen Rivaldo, daha sonra başına gelen bir olaydan sonra tanrı inancının oluştuğunu söyledi. Rivaldo, "Tanrı'ya inanmıyordum. 2004 yılında, trafik kazasında öleceğimi söyleyen sesler duymaya başladım. Sürekli, çok net şekilde duyuyordum. Sonra bir gün, başka ses, Tanrı'ya inanırsam ölmeyeceğimi söyledi." sözlerini kullandı.

Sesi duyduğu gün hayatını tanrıya adadığını belirten Rivaldo, daha sonra bahsettiği seslerin hiç birini duymadığını söyledi.

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