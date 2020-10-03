İspanya La Liga'nın 5. haftasında Real Sociedad ile Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Real Sociedad - Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. A Milli Takımımızın yıldızı Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe, Real Sociedad deplasmanına konuk oluyor. Türk futbolseverlerin de yoğun ilgisinin olduğu maçın yayın saati ve kanalı araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

REAL SOCIEDAD - GETAFE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Real Sociedad - Getafe maçı 3 Ekim Cumartesi günü saat 19:30'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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