03 Ekim 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Real Sociedad - Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Real Sociedad - Getafe maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 Giriş Tarihi: 03.10.2020

'nın 5. haftasında ile 'ın formasını giydiği Getafe karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Real Sociedad - Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. A Milli Takımımızın yıldızı 'ın formasını giydiği Getafe, deplasmanına konuk oluyor. Türk futbolseverlerin de yoğun ilgisinin olduğu maçın yayın saati ve kanalı araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

REAL SOCIEDAD - GETAFE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Real Sociedad - Getafe maçı 3 Ekim Cumartesi günü saat 19:30'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
RB Leipzig - Schalke 04 maçı saat kaçta? Hangi kanalda? RB Leipzig - Schalke 04 maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Stuttgart - Bayer Leverkusen maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Stuttgart - Bayer Leverkusen maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Werder Bremen - A. Bielefeld maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Werder Bremen - A. Bielefeld maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör