08 Ekim 2020, Perşembe
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Norveç - Sırbistan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off turunda Sörloth, Omar Elabdellaoui'nin formasını giydiği Norveç, Sırbistan ile karşılaşacak. Mücadele öncesi merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Norveç - Sırbistan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Norveç ile Sırbistan, Avrupa Şampiyonası'nda play-off turunda karşı karşıya geliyor. Mücadele, tek maç üzerinden oynanacak. Eşleşmeye Norveç ev sahipliği yapacak. UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takımımızın grubunda bulunan Sırbistan, karşılaşmaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor. Ancak son dönemlerde oldukça formda olan Norveç'te oyunun seyrini değiştirebilecek Haaland, Sörloth, Odegaard gibi oyuncular bulunuyor.
NORVEÇ - SIRBİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Norveç - Sırbistan maçı 8 Ekim Perşembe günü saat 21:45'te S Sport 2'den canlı yayınlanacak.
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