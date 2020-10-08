08 Ekim 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Norveç - Sırbistan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Norveç - Sırbistan maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.10.2020

Elemeleri play-off turunda Sörloth, Omar Elabdellaoui'nin formasını giydiği , ile karşılaşacak. Mücadele öncesi merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Norveç - Sırbistan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ile , 'nda play-off turunda karşı karşıya geliyor. Mücadele, tek maç üzerinden oynanacak. Eşleşmeye Norveç ev sahipliği yapacak. Uluslar Ligi'nde A grubunda bulunan Sırbistan, karşılaşmaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor. Ancak son dönemlerde oldukça formda olan Norveç'te oyunun seyrini değiştirebilecek Haaland, Sörloth, Odegaard gibi oyuncular bulunuyor.

NORVEÇ - SIRBİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Norveç - Sırbistan maçı 8 Ekim Perşembe günü saat 21:45'te S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Arsenal'de Mesut Özil şoku! Avrupa Ligi... Arsenal'de Mesut Özil şoku! Avrupa Ligi...
Zeki Çelik gerçeği ortaya çıktı! Transferin son gününde... Zeki Çelik gerçeği ortaya çıktı! Transferin son gününde...
Comolli'den ilginç yöntem! Bilgisayar oyunuyla transfer yapacak Comolli'den ilginç yöntem! Bilgisayar oyunuyla transfer yapacak
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör