Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off turunda Sörloth, Omar Elabdellaoui'nin formasını giydiği Norveç, Sırbistan ile karşılaşacak. Mücadele öncesi merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Norveç - Sırbistan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Norveç ile Sırbistan, Avrupa Şampiyonası'nda play-off turunda karşı karşıya geliyor. Mücadele, tek maç üzerinden oynanacak. Eşleşmeye Norveç ev sahipliği yapacak. UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takımımızın grubunda bulunan Sırbistan, karşılaşmaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor. Ancak son dönemlerde oldukça formda olan Norveç'te oyunun seyrini değiştirebilecek Haaland, Sörloth, Odegaard gibi oyuncular bulunuyor.

NORVEÇ - SIRBİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Norveç - Sırbistan maçı 8 Ekim Perşembe günü saat 21:45'te S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

DİĞER