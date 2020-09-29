30 Eylül 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

La Liga: Real Sociedad 0-1 Valencia | MAÇ SONUCU

Valencia tek attı 3 aldı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 Giriş Tarihi: 29.09.2020

İspanya 'nın 4. haftasında , deplasmanda 'ı Maxi Gomez'in attığı tek golle 1-0 mağlup etti.

'nın 4. haftasında , evinde 'yı ağırladı. Mücadele Valencia'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçın tek golü Valencia adına 75. dakikada Maxi Gomez'den geldi.

Bu skorla Valencia, puanını 7'ye çıkartarak ligde 2. sıraya yerleşti. Real Sociedad ise 5 puanla 5. sırada yer aldı.

Real Sociedad, gelecek hafta evinde Getafe'yi ağırlayacak. Valencia ise Real Betis'i konuk edecek.

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