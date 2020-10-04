04 Ekim 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Serie A: Lazio 1-1 Inter | MAÇ SONUCU

2 gollü 2 kırmızı kartlı maçta kazanan yok!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 Giriş Tarihi: 04.10.2020

A'nın 3. haftası dev bir karşılaşmaya ev sahipliği yaptı. sahasında Inter'i ağırlarken, taraflar 1-1 berabere kaldı ve puanları paylaştı. Mücadelede Lazio adına İmmobile kırmızı kart görürken, Inter'de ise sensi takımını 10 kişi bıraktı.

A'nın 3. hafta maçında ile Inter karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona ererken, maçta 2 de kırmızı kart vardı.

30. dakikada Martinez'in attığı golle 1-0 öne geçen Inter, ilk yarıyı üstün tamamladı. İkinci yarıda 55. dakikada Lazio Milinkovic-Savic'in ayağından 1-1 eşitliği buldu.

Mücadelede 70. dakikada Ciro Immobile direkt kırmızı kart görürken, Inter'de ise 87'de Sensi direkt kırmızı kart gördü ve takımlarını 10 kişi bıraktılar.

Bu sonuçla birlikte Lazio 4 puana yükselirken, Inter ise 6 puana ulaştı.

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