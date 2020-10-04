Serie A: Lazio 1-1 Inter | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 3. haftası dev bir karşılaşmaya ev sahipliği yaptı. Lazio sahasında Inter'i ağırlarken, taraflar 1-1 berabere kaldı ve puanları paylaştı. Mücadelede Lazio adına İmmobile kırmızı kart görürken, Inter'de ise sensi takımını 10 kişi bıraktı.

İtalya Serie A'nın 3. hafta maçında Lazio ile Inter karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona ererken, maçta 2 de kırmızı kart vardı.

30. dakikada Martinez'in attığı golle 1-0 öne geçen Inter, ilk yarıyı üstün tamamladı. İkinci yarıda 55. dakikada Lazio Milinkovic-Savic'in ayağından 1-1 eşitliği buldu.

Mücadelede 70. dakikada Ciro Immobile direkt kırmızı kart görürken, Inter'de ise 87'de Sensi direkt kırmızı kart gördü ve takımlarını 10 kişi bıraktılar.

Bu sonuçla birlikte Lazio 4 puana yükselirken, Inter ise 6 puana ulaştı.

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