04 Ekim 2020, Pazar
BİZE ULAŞIN
Serie A: Lazio 1-1 Inter | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 3. haftası dev bir karşılaşmaya ev sahipliği yaptı. Lazio sahasında Inter'i ağırlarken, taraflar 1-1 berabere kaldı ve puanları paylaştı. Mücadelede Lazio adına İmmobile kırmızı kart görürken, Inter'de ise sensi takımını 10 kişi bıraktı.
İtalya Serie A'nın 3. hafta maçında Lazio ile Inter karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona ererken, maçta 2 de kırmızı kart vardı.
30. dakikada Martinez'in attığı golle 1-0 öne geçen Inter, ilk yarıyı üstün tamamladı. İkinci yarıda 55. dakikada Lazio Milinkovic-Savic'in ayağından 1-1 eşitliği buldu.
Mücadelede 70. dakikada Ciro Immobile direkt kırmızı kart görürken, Inter'de ise 87'de Sensi direkt kırmızı kart gördü ve takımlarını 10 kişi bıraktılar.
Bu sonuçla birlikte Lazio 4 puana yükselirken, Inter ise 6 puana ulaştı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama