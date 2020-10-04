Premier Lig: Aston Villa 7-2 Liverpool | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında son şampiyon Liverpool deplasmanda Aston Villa'ya konuk oldu. Konuk ekip 7-2 gibi tarihi bir skorla rakibine boyun eğdi.

Premier Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Aston Villa ile Liverpool karşı karşıya geldi. Mücadeleyi son şampiyon Liverpool 7-2'lik ağır bir yenilgiyle bitirdi.

Aston Villa adına golleri 4, 22 ve 39. dakikalarda Watkins attı ve hat-trick yaptı. Diğer goller ise 35. dakikada McGinn, 55'te Barkley, 66. ve 75 dakikalarda Grealish'ten geldi.

Liverpool'un gollerini ise 33. ve 60. dakikalarda Mısırlı oyuncu Mohamed Salah attı.

Bu sonuçla birlikte Aston Villa 9 puana yükselirken, Liverpool da 9 puanda kaldı.

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