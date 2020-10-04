04 Ekim 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig: Aston Villa 7-2 Liverpool | MAÇ SONUCU

Aston Villa'dan Liverpool'a soğuk duş! Büyük fark...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 Giriş Tarihi: 04.10.2020

'in 4. haftasında son şampiyon deplasmanda 'ya konuk oldu. Konuk ekip 7-2 gibi tarihi bir skorla rakibine boyun eğdi.

Premier Lig'in 4. hafta karşılaşmasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi son şampiyon Liverpool 7-2'lik ağır bir yenilgiyle bitirdi.

Aston Villa adına golleri 4, 22 ve 39. dakikalarda Watkins attı ve hat-trick yaptı. Diğer goller ise 35. dakikada McGinn, 55'te Barkley, 66. ve 75 dakikalarda Grealish'ten geldi.

Liverpool'un gollerini ise 33. ve 60. dakikalarda Mısırlı oyuncu Mohamed Salah attı.

Bu sonuçla birlikte Aston Villa 9 puana yükselirken, Liverpool da 9 puanda kaldı.

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