04 Ekim 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

La Liga: Levante 0-2 Real Madrid | MAÇ SONUCU

Real Madrid rahat kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 Giriş Tarihi: 04.10.2020

'nın 5. hafta karşılaşmasında , deplasmanına konuk oldu. Mücadeleyi eflatun-beyazlılar 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

La Liga'nın 5. haftasında sahasında 'i ağırladı. Mücadeleyi Madrid temsilcisi 2-0 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri, 16. dakikada Vinicius Junior ve 90+5'te Karim Benzema attı.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid 10 puanla liderliğe oturdu. Levante ise 3 puanda kaldı.

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