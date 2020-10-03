03 Ekim 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Dortmund - Freiburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Borussia Dortmund - Freiburg maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 Giriş Tarihi: 03.10.2020

'nın 3. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Borussia Dortmund - Freiburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 3. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Müsabakaya futbolseverlerin oldukça fazla ilgisi bulunuyor. Mücadele öncesi maçın yayın saati ile maçın yayınlanacağı kanal araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Borussia Dortmund - Freiburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BORUSSIA DORTMUND - FREIBURG MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund - Freiburg maçı 3 Ekim Cumartesi günü saat 16:30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

BORUSSIA DORTMUND - FREIBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Borussia Dortmund: Burki; Can, Hummels, Akanji; Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro; Sancho, Reyna; Haaland

Freiburg: Muller; Schmid, Lienhart, Heintz, Gunter; Sallai, Santamaria, Hofler, Grifo; Holer, Petersen

DORTMUND - FREIBURG MAÇI TARAFTARLI MI OYNANACAK?

Borussia Dortmund, Freiburg ile oynanacak maç öncesinde 11 bin 500 kadar taraftarın maça gelmesini bekliyor. Tribünde yer alacak taraftarların 3'te 2'sinin Dortmund bölgesinden geleceği belirtildi. Kalan taraftarların ise diğer şehirlerden geleceği ifade edildi.

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