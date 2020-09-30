Real Madrid - Real Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İspanya La Liga'nın 4. haftasında Real Madrid ile Valladolid karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Real Madrid - Real Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Kritik mücadelede Real Madrid ile Real Valladolid karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında arama motorlarında birçok araştırma yapılıyor. Merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Real Madrid - Real Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
REAL MADRID - REAL VALLADOLID MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Real Madrid - Valladolid maçı 30 Eylül Çarşamba günü saat 22:30'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
REAL MADRID - REAL VALLADOLID MUHTEMEL 11'LERİ
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Mendy, Valverde, Casemiro, Modric, Isco, Vinicius, Benzema
Real Valladolid: Jimenez, Perez, Gonzalez, Sanchez, Garcia, Michel, Perez, Hervias, Plano, Rubio, Guardiola
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