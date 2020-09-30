30 Eylül 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid - Real Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Real Madrid - Valladolid maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 Giriş Tarihi: 30.09.2020

'nın 4. haftasında ile Valladolid karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Real Madrid - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. Kritik mücadelede ile karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında arama motorlarında birçok araştırma yapılıyor. Merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Real Madrid - Real Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

REAL MADRID - REAL VALLADOLID MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Valladolid maçı 30 Eylül Çarşamba günü saat 22:30'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

REAL MADRID - REAL VALLADOLID MUHTEMEL 11'LERİ

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Mendy, Valverde, Casemiro, Modric, Isco, Vinicius, Benzema

Real Valladolid: Jimenez, Perez, Gonzalez, Sanchez, Garcia, Michel, Perez, Hervias, Plano, Rubio, Guardiola

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