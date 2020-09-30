İtalya Serie A'nın 2. haftasında Benevento ile Inter karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Benevento - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Kritik mücadelede Benevento ile Inter karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında arama motorlarında birçok araştırma yapılıyor. Merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Benevento - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BENEVENTO - INTER MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Benevento - Inter maçı 30 Eylül Çarşamba günü saat 19:00'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

BENEVENTO - INTER MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Benevento: Montipo, Letizia, Glik, Caldirola, Foulon, Ionita, Schiattarella, Dabo, Insigne, Lapadula, Caprari

Inter: Handanovic, D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni, Hakimi, Brozovic, Sensi, Barella, Young, Sanchez, Lukaku

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