30 Eylül 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Lazio - Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Lazio - Atalanta maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 Giriş Tarihi: 30.09.2020

İtalya Serie A'nın 2. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Lazio - Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Kritik mücadelede ile karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında arama motorlarında birçok araştırma yapılıyor. Merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Lazio - Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

LAZIO - ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Lazio - Atalanta maçı 30 Eylül Çarşamba günü saat 21:45'te beIN Connect'ten canlı izlenebilecek.

LAZIO - ATALANTA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lazio: Strakosha, Patric, Acerbi, Radu, Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas, Luis Alberto, Marusic, Immobile, Correa

Atalanta: Sportiello, Toloi, Palomino, Sutalo, Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens, Pasalic, Gomez, Zapata

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Benevento - Inter maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Benevento - Inter maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Gerrard'dan flaş maç yorumu! Güçlü noktaları... Gerrard'dan flaş maç yorumu! "Güçlü noktaları..."
Real Madrid - Valladolid maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Real Madrid - Valladolid maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör