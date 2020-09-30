Lazio - Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'nın 2. haftasında Lazio ile Atalanta karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Lazio - Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Kritik mücadelede Lazio ile Atalanta karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında arama motorlarında birçok araştırma yapılıyor. Merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Lazio - Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
LAZIO - ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Lazio - Atalanta maçı 30 Eylül Çarşamba günü saat 21:45'te beIN Connect'ten canlı izlenebilecek.
LAZIO - ATALANTA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Lazio: Strakosha, Patric, Acerbi, Radu, Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas, Luis Alberto, Marusic, Immobile, Correa
Atalanta: Sportiello, Toloi, Palomino, Sutalo, Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens, Pasalic, Gomez, Zapata
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