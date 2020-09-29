30 Eylül 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

La Liga: Getafe 3-0 Real Betis | MAÇ SONUCU

Getafe Real Betis karşısında zorlanmadı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 Giriş Tarihi: 29.09.2020

İspanya 'nın 4. haftasında 'ın formasını giydiği sahasında 'i Angel Rodriguez (2) ve Cucurella'nın attığı gollerle 3-0 mağlup etti.

İspanya 'nın 4. haftasında , Coliseum Alfonso Perez'de 'i konuk etti. Mücadele Getafe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Getafe adına maçın geolleri Angel Rodriguez (13', 42') ve Cucurella'dan (39') geldi.

Bu sonuçla Getafe, maç fazlasıyla liderliğe otururken Real Betis, 3 sırada kendine yer buldu.

Getafe, gelecek hafta Real Sociedad'a konuk olacak. Real Betis ise deplasmanda Valencia ile karşı karşıya gelecek.

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