30 Eylül 2020, Çarşamba
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La Liga: Getafe 3-0 Real Betis | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 4. haftasında Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe sahasında Real Betis'i Angel Rodriguez (2) ve Cucurella'nın attığı gollerle 3-0 mağlup etti.
İspanya La Liga'nın 4. haftasında Getafe, Coliseum Alfonso Perez'de Real Betis'i konuk etti. Mücadele Getafe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Getafe adına maçın geolleri Angel Rodriguez (13', 42') ve Cucurella'dan (39') geldi.
Bu sonuçla Getafe, maç fazlasıyla liderliğe otururken Real Betis, 3 sırada kendine yer buldu.
Getafe, gelecek hafta Real Sociedad'a konuk olacak. Real Betis ise deplasmanda Valencia ile karşı karşıya gelecek.
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