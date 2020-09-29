29 Eylül 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool'da Thiago Alcantara corona virüsüne yakalandı

Liverpool'a Covid-19 şoku!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 29.09.2020

ekibi , 'ten ettikleri İspanyol orta saha oyuncusu 'nın yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Alcantara'ya yapılan Covid-19 testi sonucunun pozitif çıktığ�� ve 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun kendini karantina altına aldığı belirtildi.

Alcantara'da yeni tip corona virüsünün hafif belirtilerinin olduğu ve sağlık durumunun iyiye gittiği de vurgulandı.

Sezon başında 'ten edilen Alcantara, Bavyera ekibinde 235 karşılaşmada 31 gol kaydetmişti.

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