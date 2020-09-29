Liverpool'da Thiago Alcantara corona virüsüne yakalandı

Premier Lig ekibi Liverpool, Bayern Münih'ten transfer ettikleri İspanyol orta saha oyuncusu Thiago Alcantara'nın yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Alcantara'ya yapılan Covid-19 testi sonucunun pozitif çıktığ�� ve 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun kendini karantina altına aldığı belirtildi.

Alcantara'da yeni tip corona virüsünün hafif belirtilerinin olduğu ve sağlık durumunun iyiye gittiği de vurgulandı.

Sezon başında Bayern Münih'ten transfer edilen Alcantara, Bavyera ekibinde 235 karşılaşmada 31 gol kaydetmişti.

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