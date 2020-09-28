28 Eylül 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Ligue 1: Reims 0-2 Paris Saint-Germain (PSG) | MAÇ SONUCU

Icardi PSG'yi sırtladı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.09.2020

Fransa Ligue 1'in 5. hafta karşılaşmasında Reims sahasında Saint-Germain () ile karşılaştı. Mücadeleyi konuk ekip, Icardi'nin golleriyle 2-0 kazandı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan , 9. dakikada Arjantinli oyuncusu Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci devrede de oyunu kontrolü altında tutan PSG'de 62. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Icardi, takımının ve kendisinin ikinci golüne imza attı ve PSG, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Lige kötü başlayarak ilk iki maçını kaybeden PSG, sonraki 3 karşılaşmadan galip ayrılarak puanını 9'a yükseltti. Reims ise 1 puanda kaldı.

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