26 Eylül 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Arminia Bielefeld 1-0 Köln | MAÇ SONUCU

Arminia Bielefeld 1 attı 3 aldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 Giriş Tarihi: 26.09.2020

'nın 2. haftasında ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 78. dakikada Joan Edmundsson'un kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrılan taraf oldu.

'da heyecan devam ediyor. 2. Hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaştı. Her iki takımın da karşılıklı pozisyonlara girdiği mücadelede kazanan 78. dakikada ev sahibi takım adına Joan Edmundsson'un kaydettiği golle oldu. Bu sonucun ardından Bielefeld puanını 4'e yükseltirken konuk takım Köln ise puanla tanışamadı.

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