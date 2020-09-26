Arminia Bielefeld 1-0 Köln | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında Armina Bielefeld ile Köln karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 78. dakikada Joan Edmundsson'un kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrılan taraf oldu.

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 2. Hafta mücadelesinde Armina Bielefeld ile Köln kozlarını paylaştı. Her iki takımın da karşılıklı pozisyonlara girdiği mücadelede kazanan 78. dakikada ev sahibi takım adına Joan Edmundsson'un kaydettiği golle Arminia Bielefeld oldu. Bu sonucun ardından Bielefeld puanını 4'e yükseltirken konuk takım Köln ise puanla tanışamadı.

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