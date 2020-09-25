25 Eylül 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Sırbistan Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu! Ljajic ve Aleksic...

Aday kadro belli oldu! Ljajic ve Aleksic...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.09.2020

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic, Macaristan ve ile oynayacakları karşılaşmaların aday kadrosunu açıkladı. 'tan ve Başakşehir'den de aday kadroda yer aldı.

Futbol Federasyonunun (FSS) internet sitesinden paylaşılan aday kadroya forması giyen ile 'den de davet edildi.

Aday kadroda yer alan isimler şöyle:

Kaleci: Marko Dmitrovic (Eibar), Predrag Rajkovic (Reims), Emil Rockov (MOL Fehervar), Djordje Nikolic (Basel)

Defans: Nikola Milenkovic (Fiorentina), Milos Veljkovic (Werder Bremen), Nikola Maksimovic (Napoli), Stefan Mitrovic (Strasbourg Alsace), Strahinja Pavlovic (Monaco), Aleksandar Kolarov (İnter),

Orta saha: Darko Lazovic (Hellas Verona), Mijat Gacinovic (Hoffenheim), Sasa Lukic (Torino), Filip Mladenovic (Legia), Nemanja Maksimovic (Getafe), Nemanja Gudelj (Sevilla), Marko Grujic (Liverpool), Luka Milivojevic (Crystal Palace), Nemanja Radonjic (Marsilya), Dusan Tadic (Ajax), Adem Ljajic (Beşiktaş), Sergej Milinkovic Savic (Lazio), Filip Djuricic (Sassuolo), Mihailo Ristic (Montpellier), Filip Kostic (Eintracht Frankfurt), Danijel Aleksic (Medipol Başakşehir)

Forvet: Aleksandar Mitrovic (Fulham), Luka Jovic (Real Madrid), Dusan Vlahovic (Fiorentina), Djordje Despotovic (Rubin Kazan).

Sırbistan, ilk olarak yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle gelecek yıla ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmak için 8 Ekim'de deplasmanda Norveç ile karşılaşacak.

UEFA Uluslar B Ligi'nde 11 Ekim'de Macaristan'ı konuk edecek olan Sırbistan, 14 Ekim'de ise deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

Bu arada, Norveç maçını kazanması halinde Sırbistan, İskoçya-İsrail maçının galibi ile karşılaşacak.

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