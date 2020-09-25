Sırbistan Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu! Ljajic ve Aleksic...
Sırbistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic, Macaristan ve Türkiye ile oynayacakları karşılaşmaların aday kadrosunu açıkladı. Beşiktaş'tan Adem Ljajic ve Başakşehir'den Danijel Aleksic de aday kadroda yer aldı.
Sırbistan Futbol Federasyonunun (FSS) internet sitesinden paylaşılan aday kadroya Beşiktaş forması giyen Adem Ljajic ile Medipol Başakşehir'den Danijel Aleksic de davet edildi.
Aday kadroda yer alan isimler şöyle:
Kaleci: Marko Dmitrovic (Eibar), Predrag Rajkovic (Reims), Emil Rockov (MOL Fehervar), Djordje Nikolic (Basel)
Defans: Nikola Milenkovic (Fiorentina), Milos Veljkovic (Werder Bremen), Nikola Maksimovic (Napoli), Stefan Mitrovic (Strasbourg Alsace), Strahinja Pavlovic (Monaco), Aleksandar Kolarov (İnter),
Orta saha: Darko Lazovic (Hellas Verona), Mijat Gacinovic (Hoffenheim), Sasa Lukic (Torino), Filip Mladenovic (Legia), Nemanja Maksimovic (Getafe), Nemanja Gudelj (Sevilla), Marko Grujic (Liverpool), Luka Milivojevic (Crystal Palace), Nemanja Radonjic (Marsilya), Dusan Tadic (Ajax), Adem Ljajic (Beşiktaş), Sergej Milinkovic Savic (Lazio), Filip Djuricic (Sassuolo), Mihailo Ristic (Montpellier), Filip Kostic (Eintracht Frankfurt), Danijel Aleksic (Medipol Başakşehir)
Forvet: Aleksandar Mitrovic (Fulham), Luka Jovic (Real Madrid), Dusan Vlahovic (Fiorentina), Djordje Despotovic (Rubin Kazan).
Sırbistan, ilk olarak yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle gelecek yıla ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmak için 8 Ekim'de deplasmanda Norveç ile karşılaşacak.
UEFA Uluslar B Ligi'nde 11 Ekim'de Macaristan'ı konuk edecek olan Sırbistan, 14 Ekim'de ise deplasmanda Türkiye ile karşı karşıya gelecek.
Bu arada, Norveç maçını kazanması halinde Sırbistan, İskoçya-İsrail maçının galibi ile karşılaşacak.
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