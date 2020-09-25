26 Eylül 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Ligue 1: Lille 2-0 Nantes | MAÇ SONUCU

Lille Burak'la güldü!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 Giriş Tarihi: 25.09.2020

Ligue 1'de 5. haftanın açılış karşılaşmasında sahasında Nantes'i konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-0 kazanırken, temsilcimiz penaltıdan 1 gol attı.

Ligue 1'in 5. hafta açılış maçında , ve 'in takımı , sahasında Nantes'ı konuk etti.

Stade Pierre-Mauroy'da oynanan karşılaşmayı Lilke 1-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

Mücadeleye Milli futbolcularımız Zeki Çelik ile Burak Yılmaz ilk 11'de sahaya çıkarken maçın golü ilk yarının sonunda geldi. 43. dakikada Zeki Çelik'in seken topu içeri çevirdiği pozisyonda Pallois kendi ağlarına göndererek Lille'i 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu şekilde sona erdi.

İkinci yarıda Lille topun kontrolünü elinde bulundurmak isteyerek oynadığı oyunda Nantes isabetli şutlar bularak gol bulmaya yöneldi. Konuk ekip oyuncu değişiklikleriyle maça dengeyi getirmek istese sahneye Burak Yılmaz çıktı. Milli oyuncumuz 87. dakikada kendi kazandırdığı penaltıyı vuruşunu gole çevirerek skoru 2-0'a getirdi ve Lille galibiyetini tescilledi.

Milli futbolcularımız Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken Burak Yılmaz 90. dakikada yerini Yusuf Yazıcı'ya bıraktı.

Bu sonuçla Lille 5 hafta sonunda 11 puana yükselerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Nantes ise 5 puanda kaldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Aday kadro belli oldu! Ljajic ve Aleksic... Aday kadro belli oldu! Ljajic ve Aleksic...
Ozan Kabak'a İtalyan devi talip oldu! Ozan Kabak'a İtalyan devi talip oldu!
Suarez'in yeni takımı belli oldu! Suarez'in yeni takımı belli oldu!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör