25 Eylül 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Luis Suarez resmen Atletico Madrid'de!

Suarez'in yeni takımı belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.09.2020

temsilcisi , 'nın Uruguaylı forveti 'i kadrosuna kattığını açıkladı. Madrid ekibi, 33 yaşındaki forvetle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İspanya ekiplerinden , 'nın deneyimli forveti 'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Madrid temsilcisi Uruguaylı golcüyle 2 yıllık sözleşme imzalarken, transferi sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile duyurdu.

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