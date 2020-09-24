24 Eylül 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Carabao Cup: Chelsea 6-0 Barnsley | MAÇ SONUCU

Havertz şov yaptı Chelsea farklı turladı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.09.2020

3. tur maçında , sahasında Barnsley'i (3), , ve 'u attığı gollerle 6-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

3. tur maçında , Stamford Bridge'de Championship ekibi Barnsley'i konuk etti. ekibi, rakibini 19. dakikada , 28, 55 ve 65. dakikalarda , 49. dakikada ve 83. dakikada 'un attığı gollerle 6-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Chelsea, bir sonraki turda Leyton Orient - Tottenham maçının galibiyle eşleşecek.

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