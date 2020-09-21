Wolverhampton 1-3 Manchester City | MAÇ SONUCU

Premier Lig'in 2. haftasında Manchester City, deplasmanda Wolverhampton'ı Kevin de Bruyne (p), Phil Foden ve Gabriel Jesus'un attığı gollerle 3-1 mağlup etti.

Bu sezon ligdeki ilk karşılaşmasına çıkan Manchester City, Molineux Stadı'nda Wolverhampton'a konuk oldu.

Manchester City, maçın ilk yarısını, 20. dakikada Kevin de Bruyne'nin penaltıdan ve 32. dakikada Phil Foden'in attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

Ev sahibi ekip Wolverhampton, Raul Jimenez'in 72. dakikadaki golüyle farkı bire indirdi:1-2

İspanyol teknik adam Pep Guardiola'nın öğrencileri, maçın 90+5. dakikasında Gabriel Jesus'un attığı golle farkı tekrar iki yaptı, maç bu skorla sona erdi: 1-3

Premier Lig'in 2. haftasında toplam 44 gol atıldı ve bu hafta, son 10 sezonda en çok golün atıldığı hafta olarak kayıtlara geçti.

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