22 Eylül 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Wolverhampton 1-3 Manchester City | MAÇ SONUCU

City deplasmanda Wolves'ı devirdi
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.09.2020 Giriş Tarihi: 21.09.2020

Premier Lig'in 2. haftasında , deplasmanda 'ı Kevin de Bruyne (p), Phil Foden ve Gabriel Jesus'un attığı gollerle 3-1 mağlup etti.

Bu sezon ligdeki ilk karşılaşmasına çıkan , Molineux Stadı'nda 'a konuk oldu.

Manchester City, maçın ilk yarısını, 20. dakikada Kevin de Bruyne'nin penaltıdan ve 32. dakikada Phil Foden'in attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

Ev sahibi ekip Wolverhampton, Raul Jimenez'in 72. dakikadaki golüyle farkı bire indirdi:1-2

İspanyol teknik adam Pep Guardiola'nın öğrencileri, maçın 90+5. dakikasında Gabriel Jesus'un attığı golle farkı tekrar iki yaptı, maç bu skorla sona erdi: 1-3

Premier Lig'in 2. haftasında toplam 44 gol atıldı ve bu hafta, son 10 sezonda en çok golün atıldığı hafta olarak kayıtlara geçti.

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