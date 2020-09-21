Domagoj Vida ve Dario Meljnak Hırvatistan Milli Takımı'na çağrıldı
Beşiktaşlı futbolcu Domagoj Vida ve Çaykur Rizesporlu futbolcu Domagoj Vida, Hırvatistan'ın UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç ve Fransa ile oynayacağı maçlar için aday kadroya çağrıldı.
Hırvatistan Futbol Federasyonu (HNS), 7 Ekim'de deplasmanda İsviçre ile oynayacakları özel maç ile 11 Ekim'de İsveç ve 14 Ekim'de de Fransa ile yapacakları karşılaşmalar için belirlenen aday kadroyu açıkladı.
Beşiktaş'tan Vida ve Çaykur Rizespor'dan Melnjak'ın yer aldığı 26 kişilik aday kadro şöyle:
Kaleci: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Simon Sluga (Luton Town), Ivo Grbic (Atletico Madrid)
Defans: Domagoj Vida (Beşiktaş), Dejan Lovren (Zenit), Sime Vrsaljko (Atletico Madrid), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Borna Barisic (Glasgow Rangers), Duje Caleta Car (Marseille), Dario Melnjak (Çaykur Rizespor), Filip Uremovic (Rubin Kazan), Domagoj Bradaric (Lille)
Orta saha: Luka Modric (Real Madrid), Mateo Kovacic (Chelsea), Milan Badelj (Genoa), Marcelo Brozovic (Inter), Marko Rog (Cagliari), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (CSKA Moskova)
Forvet: Ivan Perisic (Inter), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Rebic (Milan), Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), Josip Brekalo (Wolfsburg), Ante Budimir (Mallorca), Antonio Mirko Colak (Rijeka).
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