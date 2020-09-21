21 Eylül 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Domagoj Vida ve Dario Meljnak Hırvatistan Milli Takımı'na çağrıldı

Vida ve Meljnak'a milli davet
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.09.2020

Beşiktaşlı futbolcu ve Çaykur Rizesporlu futbolcu Domagoj Vida, Hırvatistan'ın UEFA Uluslar Ligi'nde ve ile oynayacağı maçlar için aday kadroya çağrıldı.

Hırvatistan Futbol Federasyonu (HNS), 7 Ekim'de deplasmanda İsviçre ile oynayacakları özel maç ile 11 Ekim'de ve 14 Ekim'de de ile yapacakları karşılaşmalar için belirlenen aday kadroyu açıkladı.

'tan Vida ve 'dan Melnjak'ın yer aldığı 26 kişilik aday kadro şöyle:

Kaleci: Dominik Livakovic (), Simon Sluga (Luton Town), Ivo Grbic ()

Defans: (Beşiktaş), Dejan Lovren (Zenit), Sime Vrsaljko (Atletico Madrid), Tin Jedvaj (), Borna Barisic (Glasgow Rangers), Duje Caleta Car (Marseille), Dario Melnjak (Çaykur Rizespor), Filip Uremovic (), Domagoj Bradaric (Lille)

Orta saha: (), Mateo Kovacic (Chelsea), Milan Badelj (Genoa), Marcelo Brozovic (Inter), Marko Rog (Cagliari), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (CSKA Moskova)

Forvet: Ivan Perisic (Inter), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Rebic (Milan), Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), Josip Brekalo (Wolfsburg), Ante Budimir (Mallorca), Antonio Mirko Colak (Rijeka).

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