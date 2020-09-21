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DÜNYADAN FUTBOL

Alex Runarsson Arsenal'de

Alex Runarsson Arsenal'de
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.09.2020

ekiplerinden , 'nın Dijon takımında forma giyen İzlandalı kaleci 'u kadrosuna kattı.

İngiliz ekipten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki kaleci ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Fransız medyasında 'in 2 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Dijon'a 2018'de katılan Runarsson, Fransız ekipte 45 maçta forma giyerken 7 maçta kalesini gole kapattı.

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