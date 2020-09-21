Alex Runarsson Arsenal'de

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren ve birçok isimle görüşme halinde olan Fenerbahçe'nin adı sık sık Uruguaylı dünya yıldızı Edinson Cavani ile anılıyordu. Tecrübeli golcünün yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği merak konusu olurken, İspanyol devi Real Madrid'in Cavani ile görüşmelere başladı öne sürüldü. İşte detaylar...