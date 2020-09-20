Serie A: Juventus 3-0 Sampdoria | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın ilk haftasında Juventus sahasında Sampdoria ile karşılaştı. Çizme'nin son şampiyonu sahasında 3 puanı 3 golle aldı.
Yeni teknik direktörü Andrea Pirlo yönetiminde yeni sezonu üst üste 10. şampiyonluk hedefiyle açan Juventus, sezonun ilk haftasında evinde Sampdoria'yı konuk etti.
Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan müsabakaya hızlı başlayan ev sahibi takım, 13. dakikada yeni transferi Dejan Kulusevski ile 1-0 öne geçti. İlk yarıyı önde tamamlayan Juventus, 78. dakikada Leonardo Bonucci ile bir gol daha bularak, farkı 2'ye çıkardı. 88. dakikada siyah-beyazlı takımın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, skoru 3-0'a getiren golü attı.
Juventus, Sampdoria'yı 3-0 mağlup ederek, ligde yeni sezona 3 puanlı başlangıç yaptı.
Juventus kadrosunda bulunan milli futbolcu Merih Demiral da yedekler arasında başladığı maça, 82. dakikada Giorgio Chiellini'nin yerine dahil oldu.
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