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DÜNYADAN FUTBOL

Serie A: Juventus 3-0 Sampdoria | MAÇ SONUCU

Juventus rahat kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 Giriş Tarihi: 20.09.2020

İtalya Serie A'nın ilk haftasında sahasında ile karşılaştı. Çizme'nin son şampiyonu sahasında 3 puanı 3 golle aldı.

Yeni teknik direktörü Andrea Pirlo yönetiminde yeni sezonu üst üste 10. şampiyonluk hedefiyle açan , sezonun ilk haftasında evinde 'yı konuk etti.

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan müsabakaya hızlı başlayan ev sahibi takım, 13. dakikada yeni transferi Dejan Kulusevski ile 1-0 öne geçti. İlk yarıyı önde tamamlayan Juventus, 78. dakikada Leonardo Bonucci ile bir gol daha bularak, farkı 2'ye çıkardı. 88. dakikada siyah-beyazlı takımın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, skoru 3-0'a getiren golü attı.

Juventus, Sampdoria'yı 3-0 mağlup ederek, ligde yeni sezona 3 puanlı başlangıç yaptı.

Juventus kadrosunda bulunan milli futbolcu Merih Demiral da yedekler arasında başladığı maça, 82. dakikada Giorgio Chiellini'nin yerine dahil oldu.

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