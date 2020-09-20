21 Eylül 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

La Liga: Real Sociedad 0-0 Real Madrid | MAÇ SONUCU

Son şampiyondan sessiz açılış!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 Giriş Tarihi: 20.09.2020

La Liga'nın son şampiyonu , ligin ilk haftasında deplasmanına konuk oldu. Eflatun-beyazlılar skor üretemedi ve deplasmanda 1 puana razı oldu.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından dolayı ağustos ayında tamamlanan Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda elenen 'in, geçen sezonu geç bitirmesinden dolayı La Liga'nın 1. haftasındaki Getafe maçı başka tarihe ertelenmişti.

La Liga'da yeni sezona 2. haftada deplasmanında başlayan Madrid ekibi, iyi bir futbol ortaya koymasına rağmen skor üretemedi ve sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

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