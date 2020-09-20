La Liga: Real Sociedad 0-0 Real Madrid | MAÇ SONUCU

La Liga'nın son şampiyonu Real Madrid, ligin ilk haftasında Real Sociedad deplasmanına konuk oldu. Eflatun-beyazlılar skor üretemedi ve deplasmanda 1 puana razı oldu.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından dolayı ağustos ayında tamamlanan Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda elenen Real Madrid'in, geçen sezonu geç bitirmesinden dolayı La Liga'nın 1. haftasındaki Getafe maçı başka tarihe ertelenmişti.

La Liga'da yeni sezona 2. haftada Real Sociedad deplasmanında başlayan Madrid ekibi, iyi bir futbol ortaya koymasına rağmen skor üretemedi ve sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

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