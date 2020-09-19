Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bundesliga'nın ilk hafta maçında Union Berlin ile Augsburg karşı karşıya geldi. Konuk takım rakibini 3-1 mağlup etti.

Bundesliga'nın 1. hafta mücadelesinde Union Berlin ile Augsburg karşı karşıya geldi. Konuk ekip sahadan 3-1 galip ayrıldı. Mücadelede Augsburg adına golleri Vargas, Gregoritsc ve Hahn kaydetti. Ev sahibi takımın tek golünü ise Bülter attı.







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