Bundesliga: Eintracht Frankfurt 1-1 Arminia Bielefeld | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'nın ilk hafta mücadelesinde Eintracht Frankfurt sahasında Arminia Bielefeld'ı ağırladı. Mücadele 1-1 sona erdi ve puanlar paylaşıldı.

Bundesliga'nın ilk haftasında Eintracht Frankfurt sahasında Arminia Bielefeld ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi ve her iki takım da puanları paylaştı.

Ev sahibi adına golü 62. dakikada Andre Silva atarken, konuk ekibin golünü Cebio Soukou attı.

Bu sonuçla birlikte iki ekip de lige 1'er puanla başladı.

DİĞER