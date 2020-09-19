19 Eylül 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bundesliga: Eintracht Frankfurt 1-1 Arminia Bielefeld | MAÇ SONUCU

Frankfurt'la Arminia yenişemedi
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 Giriş Tarihi: 19.09.2020

'nın ilk hafta mücadelesinde sahasında 'ı ağırladı. Mücadele 1-1 sona erdi ve puanlar paylaşıldı.

Bundesliga'nın ilk haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi ve her iki takım da puanları paylaştı.

Ev sahibi adına golü 62. dakikada Andre Silva atarken, konuk ekibin golünü Cebio Soukou attı.

Bu sonuçla birlikte iki ekip de lige 1'er puanla başladı.

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