19 Eylül 2020, Cumartesi
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Premier Lig: Leeds United 4-3 Fulham | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Leeds United sahasında Fulham'ı konuk etti. Gol düellosunu ev sahibi ekip 4-3 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
İngiltere Premier Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Fulham deplasmanda Leeds United ile karşılaştı.
Gol düellosuna sahne olan karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-3 kazandı.
Leeds United'ın gollerini 5. ve 57. dakikalarda Costa, 41'de Klich (pen.), 50. dakikada Bamford attı. Fulham'ın gollerini ise 34. ve 67. dakikalarda Mitrovic, 62. dakikada Reid attı.
2 hafta sonunda Leeds United 3 puan toplarken, Fulham ise puan alamadı.
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