19 Eylül 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig: Leeds United 4-3 Fulham | MAÇ SONUCU

Gol düellosunda kazanan Leeds!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 Giriş Tarihi: 19.09.2020

'in 2. haftasında sahasında 'ı konuk etti. Gol düellosunu ev sahibi ekip 4-3 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

'in 2. hafta karşılaşmasında deplasmanda ile karşılaştı.

Gol düellosuna sahne olan karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-3 kazandı.

Leeds United'ın gollerini 5. ve 57. dakikalarda Costa, 41'de Klich (pen.), 50. dakikada Bamford attı. Fulham'ın gollerini ise 34. ve 67. dakikalarda Mitrovic, 62. dakikada Reid attı.

2 hafta sonunda Leeds United 3 puan toplarken, Fulham ise puan alamadı.

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