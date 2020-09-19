20 Eylül 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United 1-3 Crystal Palace MAÇ SONUCU

Manchester United evinde şok oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 Giriş Tarihi: 19.09.2020

'de 2. hafta heyecanı devam ediyor. ile karşı karşıya geldi. Bu zor deplasmanda futbol resitali sergişleyen konuk ekip sahadan 3-1 galip ayrıldı.

'de 2. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Sezonun ilk maçına çıkan Unıted adeta sahadan şok bir sonuçla ayrıldı. Konuk ekip Old Trafford'dan 3-1'lik sonuçla galip ayrılan taraf oldu.
Crystal Palace adına golleri kaydeden isimler Zaha (2), Townsend atarken, Manchester United'ın tek golünü Van de Beek kaydetti.

Arsenal 2-1 West Ham United | MAÇ SONUCU

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