Manchester United 1-3 Crystal Palace MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'de 2. hafta heyecanı devam ediyor. Manchester United ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Bu zor deplasmanda futbol resitali sergişleyen konuk ekip sahadan 3-1 galip ayrıldı.

İngiltere Premier Lig'de 2. hafta mücadelesinde Manchester United ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Sezonun ilk maçına çıkan Unıted adeta sahadan şok bir sonuçla ayrıldı. Konuk ekip Old Trafford'dan 3-1'lik sonuçla galip ayrılan taraf oldu.

Crystal Palace adına golleri kaydeden isimler Zaha (2), Townsend atarken, Manchester United'ın tek golünü Van de Beek kaydetti.



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