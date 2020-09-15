15 Eylül 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Yuvada kaldı! Pierre-Emerick Aubameyang 3 yıl daha Arsenal'de...

Aubameyang 3 yıl daha Arsenal'de!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.09.2020

'in dünyaca ünlü Gabonlu yıldız forveti takımda kaldı ve Arsenal ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

56 milyon sterlin gibi rekor bir ücretle 'dan 'e transfer olan Gabonlu yıldız forvet, bir süredir ile anılıyordu. Aubameyang, takımda kalma kararı aldı ve 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
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