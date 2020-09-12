12 Eylül 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Cadiz - Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Cadiz - Osasuna maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 Giriş Tarihi: 12.09.2020

'nın açılış haftası maçında Cadiz, sahasında 'yı konuk ediyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Cadiz - Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan başlıyor. Açılış hafta maçında Cadiz ile karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesinde futbolseverler arama motorlarında maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Cadiz - Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

CADIZ - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Cadiz - Osasuna maçı 12 Eylül'de saat 22:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

CADIZ - OSASUNA MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Cadiz: Cifuentes, Espino, Cala, Lopez, Akapo, Fernández, Mari, Bodiger, Malbasic, Negredo, Sanchez

Osasuna: Herrera, Pérez, Hernández, García, Vidal, García, Sanjurjo, Torró, Torres, López, Gallego

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