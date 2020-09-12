İspanya La Liga'nın açılış haftası maçında Cadiz, sahasında Osasuna'yı konuk ediyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Cadiz - Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan başlıyor. Açılış hafta maçında Cadiz ile Osasuna karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesinde futbolseverler arama motorlarında maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Cadiz - Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

CADIZ - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Cadiz - Osasuna maçı 12 Eylül'de saat 22:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

CADIZ - OSASUNA MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Cadiz: Cifuentes, Espino, Cala, Lopez, Akapo, Fernández, Mari, Bodiger, Malbasic, Negredo, Sanchez

Osasuna: Herrera, Pérez, Hernández, García, Vidal, García, Sanjurjo, Torró, Torres, López, Gallego

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