26 Ağustos 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona 21 yaşındaki Trincao'yu kadrosuna kattı!

Barcelona 21 yaşındaki Trincao'yu kadrosuna kattı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 26.08.2020

İspanya ekiplerinden , Braga forması giyen 21 yaşındaki 'yu kadrosuna kattı.

Messi ile ayrılık sürecine giren ekibi sağ açık pozisyonunda görev 21 yaşındaki yıldız adayı 'yu kadrosuna kattı. Barcelona'da Trincao için ödenen bonservis ücretinin 31 milyon euro olduğu belirtildi. Kariyerinde 94 maça çıkan 20 yaşındaki futbolcu 15 gol 19 asist kaydetti. Trincao ile imzalanan sözleşme 5 yıllık.

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