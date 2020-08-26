Barcelona 21 yaşındaki Trincao'yu kadrosuna kattı!

İspanya LA Liga ekiplerinden Barcelona, Braga forması giyen 21 yaşındaki Trincao'yu kadrosuna kattı.

Messi ile ayrılık sürecine giren La Liga ekibi Barcelona sağ açık pozisyonunda görev 21 yaşındaki yıldız adayı Trincao'yu kadrosuna kattı. Barcelona'da Trincao için ödenen bonservis ücretinin 31 milyon euro olduğu belirtildi. Kariyerinde 94 maça çıkan 20 yaşındaki futbolcu 15 gol 19 asist kaydetti. Trincao ile imzalanan sözleşme 5 yıllık.

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