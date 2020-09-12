12 Eylül 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Diego Simeone corona virüsüne yakalandı

Simeone corona virüsüne yakalandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 12.09.2020

ekiplerinden , yaptığı açıklamada 'nin corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

, 'nin yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandığını açıkladı. Madrid ekibinden yapılan açıklamada Arjantinli teknik adamın corona virüsü belirtilerini göstermediği ve Simeone'nin evinde bireysel karantinaya girdiği belirtildi.
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