26 Ağustos 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Lille'den Buraz Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik paylaşımı

Lille'den Arkadaşlık paylaşımı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.08.2020

Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille, sosyal medya hesabından milli futbolcularımızın yer aldığı bir fotoğraf paylaştı. İşte o paylaşım...

A Milli Futbol Takımı'mızın yıldız isimleri Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik için Lille'den önemli bir paylaşım geldi.

Fransız kulübü, resmi sosyal medya hesabından 3 yıldızımızın içinde bulunduğu kareyi paylaştı ve "Arkadaşlık" notunu ekledi.


Barcelona 21 yaşındaki Trincao'yu kadrosuna kattı!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Barcelona 21 yaşındaki Trincao'yu kadrosuna kattı! Barcelona 21 yaşındaki Trincao'yu kadrosuna kattı!
İspanya'da Messi çılgınlığı! Barça taraftarı sokağa döküldü İspanya'da Messi çılgınlığı! Barça taraftarı sokağa döküldü
Serbest kalma bedeli 700 milyon Euro! Ama zirvede... Serbest kalma bedeli 700 milyon Euro! Ama zirvede...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör