Lille'den Buraz Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik paylaşımı

Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille, sosyal medya hesabından milli futbolcularımızın yer aldığı bir fotoğraf paylaştı. İşte o paylaşım...

A Milli Futbol Takımı'mızın yıldız isimleri Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik için Lille'den önemli bir paylaşım geldi.

Fransız kulübü, resmi sosyal medya hesabından 3 yıldızımızın içinde bulunduğu kareyi paylaştı ve "Arkadaşlık" notunu ekledi.



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