10 Eylül 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Napoli Başkanı De Laurentiis'in corona virüsü testi pozitif çıktı!

Napoli başkanına corona virüsü şoku!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 10.09.2020 Giriş Tarihi: 10.09.2020

(Serie A) takımlarından 'nin kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis'in yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, başkan De Laurentiis'in dün yapılan Covid-19 testinin pozitif sonuçlandığı duyuruldu.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, De Laurentiis'in dün Milano'da gerçekleştirilen Serie A Lig Birliği toplantısına katıldığı hatırlatıldı.

Toplantı sırasında diğer kulüp başkanlarıyla yemek yiyen 71 yaşındaki De Laurentiis'in, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlarken maske takmadığı da vurgulandı.

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