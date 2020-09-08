08 Eylül 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Mancester City'nin teklifi ortaya çıktı! İşte o sözleşme

M. City'nin teklifi ortaya çıktı! İşte o sözleşme
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.09.2020

İspanyol devi Barcelona'da yaşanan Messi krizi, yıldız oyuncunun takımda kalmaya karar vermesiyle son bulmuştu. Arjantinli futbolcunun ayrılmak istediği dönemde ciddi teklifin ise 'den geldiği ifade edilmişti. İngiliz ekibinin Messi'ye sunduğu kontrat ortaya çıktı. İşte detaylar...

Barcelona'da kalmaya karar veren dünyaca ünlü yıldız için 'nin sunduğu sözleşme teklifi ortaya çıktı.

İşte City'nin Messi'ye yaptığı teklif:

Ağustos 2020: 100 milyon Euro
Ağustos 2021: 100 milyon Euro

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu: 20 milyon Euro

Yeni formasını giydi! Lionel Messi... haberin devamı

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