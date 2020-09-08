08 Eylül 2020, Salı
BİZE ULAŞIN
Ağustos 2020: 100 milyon Euro
Mancester City'nin teklifi ortaya çıktı! İşte o sözleşme
İspanyol devi Barcelona'da yaşanan Messi krizi, yıldız oyuncunun takımda kalmaya karar vermesiyle son bulmuştu. Arjantinli futbolcunun ayrılmak istediği dönemde ciddi teklifin ise Manchester City'den geldiği ifade edilmişti. İngiliz ekibinin Messi'ye sunduğu kontrat ortaya çıktı. İşte detaylar...
Barcelona'da kalmaya karar veren dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi için Manchester City'nin sunduğu sözleşme teklifi ortaya çıktı.
İşte City'nin Messi'ye yaptığı teklif:
Ağustos 2020: 100 milyon Euro
Ağustos 2021: 100 milyon Euro
UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu: 20 milyon Euro
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama