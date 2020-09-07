Lionel Messi Barcelona'nın yeni sezon formasını giydi!

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, önümüzdeki sezon giyeceği yeni formalarını tanıttı. Katalan devi, tanıtım videosunda Lionel Messi'ye de yer verdi.

İspanya La Liga devi Barcelona, 2020-2021 sezonunda giyeceği 3. formasını tanıttı. Katalan ekibinin forma için çektiği tanıtım videosunda, yönetimle kriz yaşayan ve 'zoraki' olarak takımda kalan Lionel Messi'nin kullanılması dikkat çekti.

İşte o forma:

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