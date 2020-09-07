07 Eylül 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Lionel Messi Barcelona'nın yeni sezon formasını giydi!

Yeni formasını giydi! Lionel Messi...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.09.2020

İspanya La Liga ekiplerinden , önümüzdeki sezon giyeceği yeni formalarını tanıttı. Katalan devi, tanıtım videosunda Lionel Messi'ye de yer verdi.

İspanya La Liga devi , 2020-2021 sezonunda giyeceği 3. formasını tanıttı. Katalan ekibinin forma için çektiği tanıtım videosunda, yönetimle kriz yaşayan ve 'zoraki' olarak takımda kalan Lionel Messi'nin kullanılması dikkat çekti.

İşte o forma:

Lionel Messi kararını açıkladı! Barcelona... haberin devamı

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