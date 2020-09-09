Cristiano Ronaldo Milli Takım'da 100 golü geçti
Juventus'un dünya yıldızı Ronaldo, Portekiz'in İsveç'le deplasmanda oynadığı ve 2-0'lık skorla kazandığı maçta tarihe geçti. Yıldız futbolcu milli forma altında 100'üncü golüne ulaştı. Ronaldo, dışında dalya diyen ve 100 golü geçen diğer isim İranlı Ali Daei olmuştu.
Cristiano Ronaldo, Portekiz'in UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç'i 2-0 yendiği maçta iki gol attı. Ronaldo böylece A Milli Takım forması altında 100 golü geçmiş oldu. Ronaldo, dışında dalya diyen ve 100 golü geçen diğer isim İranlı Ali Daei olmuştu
Portekiz A Milli Takımı ile 165 maçta 101 gol ve maç başına 0,61 gibi müthiş bir ortalama yakalayan Ronaldo, bu alanda İran adına 109 gol atan Ali Daei'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.
RONALDO'NUN 8 GOLÜ KALDI
Ronaldo gelecek dönemde 8 gol daha atarsa Ali Daei ile birlikte A Milli Takım seviyesinde en çok gol atan oyuncu olacak. Eğer 9 ve üzerinde atarsa bu unvana tek başına sahip olacak
MESSİ 70 GOL ATTI
Puskas 84 golle üçüncü sırada yer alırken Lionel Messi Arjantin adına 70 golle ilk 15 oyuncu arasında bulunuyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama