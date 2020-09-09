09 Eylül 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Cristiano Ronaldo Milli Takım'da 100 golü geçti

Ronaldo tarih yazamaya devam ediyor
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.09.2020

Juventus'un dünya yıldızı Ronaldo, Portekiz'in İsveç'le deplasmanda oynadığı ve 2-0'lık skorla kazandığı maçta tarihe geçti. Yıldız futbolcu milli forma altında 100'üncü golüne ulaştı. Ronaldo, dışında dalya diyen ve 100 golü geçen diğer isim İranlı Ali Daei olmuştu.

, Portekiz'in UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç'i 2-0 yendiği maçta iki gol attı. Ronaldo böylece A forması altında 100 golü geçmiş oldu. Ronaldo, dışında dalya diyen ve 100 golü geçen diğer isim İranlı Ali Daei olmuştu

Portekiz A Milli Takımı ile 165 maçta 101 gol ve maç başına 0,61 gibi müthiş bir ortalama yakalayan Ronaldo, bu alanda İran adına 109 gol atan Ali Daei'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

RONALDO'NUN 8 GOLÜ KALDI

Ronaldo gelecek dönemde 8 gol daha atarsa Ali Daei ile birlikte A Milli Takım seviyesinde en çok gol atan oyuncu olacak. Eğer 9 ve üzerinde atarsa bu unvana tek başına sahip olacak

MESSİ 70 GOL ATTI

Puskas 84 golle üçüncü sırada yer alırken Arjantin adına 70 golle ilk 15 oyuncu arasında bulunuyor.

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