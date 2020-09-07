Kylian Mbappe'ye corona virüsü şoku!

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Kylian Mbappe'den üzücü haber geldi. Paris Saint Germain'in yıldızı Kylian Mbappe'nin corona virüsü testi pozitif çıktı.

Fransa 1. Ligi takımlarından Paris Saint Germain forması giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mbappe'nin corona virüsü testi pozitif çıktı. Telefoot'un haberine göre; Covid-19 testi pozitif çıkan PSG'nin genç yıldızı, milli takım kampından da ayrıldı. Mbappe'nin ligdeki Lens ve Marsilya maçlarında oynayamayacak.

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