07 Eylül 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Kylian Mbappe'ye corona virüsü şoku!

Kylian Mbappe'ye corona virüsü şoku!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.09.2020

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu 'den üzücü haber geldi. 'in yıldızı Kylian Mbappe'nin corona virüsü testi pozitif çıktı.

1. Ligi takımlarından forması giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mbappe'nin corona virüsü testi pozitif çıktı. Telefoot'un haberine göre; Covid-19 testi pozitif çıkan 'nin genç yıldızı, milli takım kampından da ayrıldı. Mbappe'nin ligdeki Lens ve Marsilya maçlarında oynayamayacak.

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