23 Ağustos 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Fransız takımı Rennes Slimani ile anlaşmaya vardı

Slimani'nin yeni takımı belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.08.2020

'nin sözleşmeli oyuncusu 'nin yeni takımı belli oldu. Tecrübeli golcü önümüzdeki sezon için Fransız ekibi Rennes ile anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Monaco'da 'nin yeni adresi belli oluyor.

Portekiz basınının haberine göre; Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes, Cezayirli golcünün transferi için ile anlaşmaya vardı.

8 MİLYON EURO

32 yaşındaki futbolcuyla da görüşen Fransız ekibi, oyuncuyu da ikna etti. Rennes'in Slimani için Leicester'a 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi.

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe forması da giyen ve performansıyla adeta saç baş yoldurtan Slimani, geçtiğimiz sezon Monaco'da çıktığı 19 resmi maçta 9 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.

Lille 1-1 Rennes | MAÇ SONUCU

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