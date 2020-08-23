Fransız takımı Rennes Slimani ile anlaşmaya vardı

Leicester City'nin sözleşmeli oyuncusu Islam Slimani'nin yeni takımı belli oldu. Tecrübeli golcü önümüzdeki sezon için Fransız ekibi Rennes ile anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Monaco'da Islam Slimani'nin yeni adresi belli oluyor.

Portekiz basınının haberine göre; Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes, Cezayirli golcünün transferi için Leicester City ile anlaşmaya vardı.

8 MİLYON EURO

32 yaşındaki futbolcuyla da görüşen Fransız ekibi, oyuncuyu da ikna etti. Rennes'in Slimani için Leicester'a 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi.

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe forması da giyen ve performansıyla adeta saç baş yoldurtan Slimani, geçtiğimiz sezon Monaco'da çıktığı 19 resmi maçta 9 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.

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