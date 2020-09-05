Kai Havertz resmen Chelsea'de!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Bayer Leverkusen forması giyen Kai Havertz'i kadrosuna kattığını açıkladı. Maviler'in bu transfer için Alman kulübüne 72 milyon Pound ödeyeceği kaydedilirken, bu rakam aynı zamanda Londra ekibinin rekoru oldu.
Chelsea, uzun süren görüşmeler sonrası Bayer Leverkusen'den Kai Havertz'i renklerine kattı. İngiliz medyası, Alman oyuncunun 72 milyon Pound bonservis bedeliyle transfer edildiğini yazdı. Chelsea, kulüp rekoru kırarken; orta saha oyuncusu 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Chelsea, 2018'de Athletic Bilbao'dan Kepa Arrizabalaga'yı 71.6 milyon Sterlin'e renklerine katarak kulüp rekoru kırmıştı. Kepa, Chelsea tarihiyle birlikte dünya futbol tarihinin en pahalı kalecisi unvanını ele geçirmişti.
Bayer Leverkusen, ilk olarak 80 milyon Euro'yu kasasına koyacak. Chelsea'nin önümüzdeki 5 yıl Şampiyonlar Ligi'ni kazanması durumunda Leverkusen, 10 milyon Euro daha alacak.
Chelsea, 21 yaşındaki oyuncuya ödediği rakamla bu yaz şimdilik 200 milyon Sterlin'i kasasından çıkaracak.
Havertz'in gelişinin ardından menajer Frank Lampard, bu sezon 6. transferini yaptı. Maviler, Hakim Ziyech'i 37, Timo Werner'i 47.5, Ben Chilwell'i ise 50 milyon Sterlin'e renklerine katmıştı. Thiago Silva ve Malang Sarr'ın bonservislerine ise para ödenmemişti.
He's here!— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 4, 2020
Welcome to Chelsea, @KaiHavertz29! 🔵#HiKai 👋
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