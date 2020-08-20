20 Ağustos 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

PSG-Bayern Münih finalini İtalyan Orsato yönetecek

Dev finali Daniele Orsato yönetecek!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.08.2020

Saint-Germain ile arasında oynanacak finalini yönetecek hakem belli oldu. Mücadeleyi İtalyan hakem yönetecek.

UEFA finalini İtalyan hakem yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Fransız ekibi Saint-Germain ile Alman temsilcisi arasındaki final mücadelesinde İtalyan hakem Orsato'nun görev alacağı kaydedildi.

Orsato'nun yardımcılıklarını Lorenzo Manganelli ve Alessandro Giallatini'nin yapacağı mücadelede, Rumen Ovidiu Hațegan dördüncü hakem olacak.

Portekiz'in başkenti Luz Stadı'nda pazar günü oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

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