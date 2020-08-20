Premier Lig'de fikstür belli oldu!

İngiltere Premier Lig'de 2020-21 sezonunun maç fikstürü belli oldu.Son şampiyon Liverpool ilk karşılaşmada evinde ligin yeni ekiplerinden Leeds United ile mücadele edecek.

İngiltere Premier Lig'de yeni sezon için fikstür çekimi gerçekleşti. Avrupa kupalarında çeyrek final, yarı final ya da final aşamalarına kadar yükselen takımlara 30 günlük ara hakkı tanınacak.

İŞTE İLK HAFTA MAÇLARI

12 Eylül Cumartesi:

Burnley - Man Utd

Crystal Palace - Southampton

Fulham - Arsenal

Liverpool - Leeds United

Man City - Aston Villa

Tottenham - Everton

WBA - Leicester

West Ham - Newcastle

14 Eylül Pazartesi:

Brighton - Chelsea

Sheffield Utd - Wolves



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