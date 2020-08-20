20 Ağustos 2020, Perşembe
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12 Eylül Cumartesi:
14 Eylül Pazartesi:
Premier Lig'de fikstür belli oldu!
İngiltere Premier Lig'de 2020-21 sezonunun maç fikstürü belli oldu.Son şampiyon Liverpool ilk karşılaşmada evinde ligin yeni ekiplerinden Leeds United ile mücadele edecek.
İngiltere Premier Lig'de yeni sezon için fikstür çekimi gerçekleşti. Avrupa kupalarında çeyrek final, yarı final ya da final aşamalarına kadar yükselen takımlara 30 günlük ara hakkı tanınacak.
İŞTE İLK HAFTA MAÇLARI
12 Eylül Cumartesi:
Burnley - Man Utd
Crystal Palace - Southampton
Fulham - Arsenal
Liverpool - Leeds United
Man City - Aston Villa
Tottenham - Everton
WBA - Leicester
West Ham - Newcastle
14 Eylül Pazartesi:
Brighton - Chelsea
Sheffield Utd - Wolves
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