20 Ağustos 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig'de fikstür belli oldu!

Premier Lig'de fikstür belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.08.2020

İngiltere 'de 2020-21 sezonunun maç fikstürü belli oldu.Son şampiyon ilk karşılaşmada evinde ligin yeni ekiplerinden Leeds United ile mücadele edecek.

İngiltere 'de yeni sezon için fikstür çekimi gerçekleşti. Avrupa kupalarında çeyrek final, yarı final ya da final aşamalarına kadar yükselen takımlara 30 günlük ara hakkı tanınacak.

İŞTE İLK HAFTA MAÇLARI

12 Eylül Cumartesi:
Burnley - Man Utd
Crystal Palace - Southampton
Fulham - Arsenal
- Leeds United
Man City - Aston Villa
Tottenham - Everton
WBA - Leicester
West Ham - Newcastle

14 Eylül Pazartesi:
Brighton - Chelsea
Sheffield Utd - Wolves

Aboubakar Saint-Etienne yolunda

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