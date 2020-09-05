05 Eylül 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

İşte UEFA Uluslar Ligi'nde günün maç sonuçları!

İşte UEFA Uluslar Ligi'nde günün maç sonuçları!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.09.2020 Giriş Tarihi: 05.09.2020

Uluslar Ligi'nde İngiltere-İzlanda, -Lüksemburg, -Karadağ, Makedonya-Ermenistan, Estonya- ve Cebelitarık- maçları sonuçlandı. Danimarka-, Portekiz-Hırvatistan, İsveç- maçları ise henüz başlamadı. Biten maçların sonuçları ve devam eden mücadeleler hakkında tüm bilgiler haberimizde...

Uluslar Ligi'nde Lig A, B ve C ligi maçları heyecanla takip ediliyor. A Ligi 2. grup maçında İzlanda-İngiltere ile karşı karşıya geldi. Grubun bir diğer maçında Danimarka- karşı karşıya gelecek. A Ligi 3. grup maçında Portekiz-Hırvatistan ve İsveç- ile mücadele edecek. Lig C 1. grup maçında Makedonya-Ermenistan ve Estonya- maçı oynandı. D Ligi 2. grup maçında ise Cebelitarık- kozlarını paylaştı. İşte gecenin souçları...

UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE GECENİN SONUÇLARI

UEFA Uluslar Ligi - Lig A - Grup 2
İzlanda 0-1 İngiltere
Danimarka - Belçika

UEFA Uluslar Ligi - Lig A - Grup 3
Portekiz - Hırvatistan
İsveç - Fransa

UEFA Uluslar Ligi - Lig C - Grup 1
1-2 Lüksemburg
0-2 Karadağ

UEFA Uluslar Ligi - Lig C - Grup 2
Makedonya 2-1 Ermenistan
Estonya 0-1 Gürcistan

UEFA Uluslar Ligi - Lig D - Grup 2
Cebelitarık 1-0 San Marino

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