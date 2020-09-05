İşte UEFA Uluslar Ligi'nde günün maç sonuçları!
UEFA Uluslar Ligi'nde İngiltere-İzlanda, Azerbaycan-Lüksemburg, Güney Kıbrıs-Karadağ, Makedonya-Ermenistan, Estonya-Gürcistan ve Cebelitarık-San Marino maçları sonuçlandı. Danimarka-Belçika, Portekiz-Hırvatistan, İsveç-Fransa maçları ise henüz başlamadı. Biten maçların sonuçları ve devam eden mücadeleler hakkında tüm bilgiler haberimizde...
UEFA Uluslar Ligi'nde Lig A, B ve C ligi maçları heyecanla takip ediliyor. A Ligi 2. grup maçında İzlanda-İngiltere ile karşı karşıya geldi. Grubun bir diğer maçında Danimarka-Belçika karşı karşıya gelecek. A Ligi 3. grup maçında Portekiz-Hırvatistan ve İsveç-Fransa ile mücadele edecek. Lig C 1. grup maçında Makedonya-Ermenistan ve Estonya-Gürcistan maçı oynandı. D Ligi 2. grup maçında ise Cebelitarık-San Marino kozlarını paylaştı. İşte gecenin souçları...
UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE GECENİN SONUÇLARI
UEFA Uluslar Ligi - Lig A - Grup 2
İzlanda 0-1 İngiltere
Danimarka - Belçika
UEFA Uluslar Ligi - Lig A - Grup 3
Portekiz - Hırvatistan
İsveç - Fransa
UEFA Uluslar Ligi - Lig C - Grup 1
Azerbaycan 1-2 Lüksemburg
Güney Kıbrıs 0-2 Karadağ
UEFA Uluslar Ligi - Lig C - Grup 2
Makedonya 2-1 Ermenistan
Estonya 0-1 Gürcistan
UEFA Uluslar Ligi - Lig D - Grup 2
Cebelitarık 1-0 San Marino
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