05 Eylül 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Cüneyt Çakır Bosna Hersek-Polonya maçını yönetecek

Cüneyt Çakır'a dev görev!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 05.09.2020

FIFA kokartlı Türk hakem , UEFA Uluslar Ligi'nde ile Polonya arasında oynanacak maçı yönetecek. Bu maç Çakır'ın A Milli takımlar düzeyinde yöneteceği 50. maç olacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabaka 'in Zenica şehrindeki Bilino Polje Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

Bu müsabaka ile A Milli takımlar düzeyindeki 50. maçına çıkacak.

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