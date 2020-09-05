05 Eylül 2020, Cumartesi
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Cüneyt Çakır Bosna Hersek-Polonya maçını yönetecek
FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, UEFA Uluslar Ligi'nde Bosna Hersek ile Polonya arasında oynanacak maçı yönetecek. Bu maç Çakır'ın A Milli takımlar düzeyinde yöneteceği 50. maç olacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabaka Bosna Hersek'in Zenica şehrindeki Bilino Polje Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak.
Karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.
Bu müsabaka ile Cüneyt Çakır A Milli takımlar düzeyindeki 50. maçına çıkacak.
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