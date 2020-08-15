15 Ağustos 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Douglas Costa Kapadokya'ya geldi

Juventus'un yıldızı Kapadokya'da!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 Giriş Tarihi: 15.08.2020

İtalya'nın takımında forma giyen yıldız futbolcu tatil için 'yi tercih etti. Costa Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'ya geldi.

İtalya Serie A ekibi 'ta forma giyen , tatil için 'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine geldi.
Juventus'un Brezilyalı oyuncusu Douglas Costa, tatil için model sevgilisi Nathalia Felix ile birlikte özel uçağıyla Kapadokya bölgesine geldi. Yıldız futbolcu ve sevgilisi Avanos ilçesi, Göreme Beldesi, Zelve Vadisi ve Aşk Vadisi'ni gezdi. 29 yaşındaki orta saha ardından Kapadokya'da sevgilisiyle birlikte ATV turuna katıldı. Douglas Costa, Kapadokya'da kendisini tanıyan futbolseverlerle fotoğraf da çektirdi.

Chelsea'den ayrılan Willian Arsenal'de!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Bu geceden utanıyorum "Bu geceden utanıyorum"
Celta Vigo'dan Emre Mor açıklaması! Celta Vigo'dan Emre Mor açıklaması!
Barcelona'da flaş ayrılık! Barcelona'da flaş ayrılık!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör