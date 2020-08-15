15 Ağustos 2020, Cumartesi
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İtalya Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen Douglas Costa, tatil için Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine geldi.
Douglas Costa Kapadokya'ya geldi
İtalya'nın Juventus takımında forma giyen yıldız futbolcu Douglas Costa tatil için Türkiye'yi tercih etti. Costa Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'ya geldi.
İtalya Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen Douglas Costa, tatil için Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine geldi.
Juventus'un Brezilyalı oyuncusu Douglas Costa, tatil için model sevgilisi Nathalia Felix ile birlikte özel uçağıyla Kapadokya bölgesine geldi. Yıldız futbolcu ve sevgilisi Avanos ilçesi, Göreme Beldesi, Zelve Vadisi ve Aşk Vadisi'ni gezdi. 29 yaşındaki orta saha ardından Kapadokya'da sevgilisiyle birlikte ATV turuna katıldı. Douglas Costa, Kapadokya'da kendisini tanıyan futbolseverlerle fotoğraf da çektirdi.
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