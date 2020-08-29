29 Ağustos 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Ligue 1: Lyon 4-1 Dijon | MAÇ SONUCU

Lyon rahat kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 29.08.2020

Fransa Ligue 1'de 2. haftanın açılış mücadelesinde Olympik ile Dijon karşı karşıya geldi. 'in hat-trick yaptığı karşılaşmayı Lyon sahasında 4-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Ligue 1'in 2. haftasında ile Dijon karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

Lyon'a galibiyeti getiren golleri (3) ve Lauta (k.k) atarken, Dijon'un tek golü ise Scheidler'den geldi.

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