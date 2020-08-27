27 Ağustos 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Sinan Bolat Gent'e transfer oldu!

Sinan'ın yeni takımı resmen belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 Giriş Tarihi: 27.08.2020

Geçtiğimiz sezonu Antwerp'te geçiren milli kaleci 'ın yeni takımı belli oldu. 31 yaşındaki file bekçisi, Gent ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli eldivenin adı ekipleriyle de anılıyordu.

Başta Beşiktaş ve olmak üzere 'den birçok takımla ismi anılan , kariyerine 'da devam etme kararı aldı.

31 yaşındaki milli file bekçisi, Belçika Ligi'nin köklü kulüplerinden Gent ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Gent Kulübü, Sinan Bolat transferini sitesinden yaptığı açıklamayla resmen duyurdu.

Sinan Bolat, geçtiğimiz sezonu Belçika Ligi ekiplerinden Antwerp'te tamamlamış ve sözleşmesi sona erince boşa çıkmıştı.

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