Barcelona'da corona virüsü şoku! Yıldız ismin testi pozitif

Barcelona, Arthur'un yerine Juventus'tan kadrosuna kattığı Bosnalı yıldız Pjanic'in corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Barcelona'dan yapılan açıklamada, kendini iyi hissetmemesi gerekçesiyle kulübe başvuran Bosna Hersekli futbolcunun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Sağlık durumu iyi olan Pjanic'in 15 gün boyunca evinde karantina altında tutulacağı belirtildi.

Barcelona, bu yaz Juventus'tan kadrosuna kattığı 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için 60 milyon avro bonservis bedeli ödemişti.

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