25 Ağustos 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Ronaldinho serbest bırakıldı

Ronaldinho hakkında karar verildi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.08.2020

Paraguayda sahte pasaportla giriş yapmaya çalışırken tutuklanan ve ev hapsinde olan , görülen duruşma sonucunda .

'da 5 aydır ev hepsinde bulunan ve 'in esaret günleri bitti. Mart'ta sahte pasaport kullanarak Paraguay'a girmeye çalışırken tutuklanan Ronaldinho ile kardeşi Assis, görülen duruşma sonrasında . İkilinin ülkeden çıkışlarına da izin verildi. Ancak mahkeme, Brezilyalı yıldızdan 90 bin, kardeşinden de 110 bin Dolar tazminat talep istedi.
Buna gerekçe olarak ise topluma verilen zarar gösterildi.

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